Quanto guadagnano le comparse della serie televisiva Mare Fuori? Ecco a quanto ammontano i presunti compensi.

La serie televisiva Mare Fuori continua ad avere un successo senza precedenti e sono tantissimi i fan che vorrebbero visitare il set della serie di Rai2. Come in ogni serie televisiva, anche in questa sono presenti, in ogni scena, molte comparse e personaggi secondari sullo sfondo, un ottimo modo per avere una possibilità di andare sul set e incontrare gli attori. In più, si viene anche pagati. In molti si sono chiesti: quanto guadagnano le comparse della serie? Andiamo a scoprirlo.

Mare Fuori, i compensi delle comparse

Fare la comparsa in un film o in una serie televisiva è un ottimo modo per gli aspiranti attori di farsi notare e di vivere l’esperienza di un set professionale. In Mare Fuori, sono moltissime le comparse che in ogni scena danno vita ai set e alle location della serie televisiva. Ma quindi, quanto guadagnano?

Secondo quanto riporta un account di TikTok, le comparse di Mare Fuori arriverebbero a guadagnare anche 100 euro al giorno. Ovviamente i compensi sono molto variabili e dipendono da diversi fattori, si può però stimare che i cachet si aggiro tra gli 80€ e i 100€ a comparsa.

La serie sta carburando un successo dietro l’altro ed è infatti già in programma una quarta stagione, che il cast principale dovrebbe iniziare a girare già dal prossimo maggio. Per quanto riguarda i compensi degli attori principali, non ci sono informazioni ufficiali ma si pensa che possano arrivare anche a 10mila euro a puntata. Anche questi sono ovviamente variabili e dipendono da tanti fattori.

