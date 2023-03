Cristiano Caccamo è uno dei giovani protagonisti della fiction Che Dio ci aiuti, ma è anche una star dei social!

Cristiano Caccamo si è fatto notare in tantissime fiction Rai e Mediaset, per un certo fascino misterioso e per la sua bravura. Tra i suoi lavori spiccano le fiction Che Dio ci aiuti, Don Matteo e La vita promessa; che gli hanno visibilità e fama nel mondo dello spettacolo, portandolo pure a calarsi nei panni di comico in LOL. Ma scopriamo meglio chi è l’attore e star di Instagram, soprattutto per le giovani ragazze.

Chi è Cristiano Caccamo

Cristiano Caccamo è nato Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, il 21 marzo 1989 (Ariete). È figlio d’arte: suo padre è lo scrittore e poeta Massimo Caccamo. Fin da giovanissimo capisce che l’arte è la cosa lo appassiona di più. Successivamente scopre che la sua strada è la recitazione e così si iscrive al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove consegue il diploma.

Cristiano Caccamo: le fiction e la carriera

Benché come ha dichiarato di recente in alcune interviste, il suo vero sogno professionale sia recitare in film di successo al cinema (che pian piano sta raggiungendo), per adesso la sua carriera si sta arricchendo di moltissimi ruoli in fiction di vario tema. Ecco le fiction a cui ha preso parte:

– Questo è il mio paese, nel ruolo di Cosimo;

– Il paradiso delle signore, nel ruolo di Quinto;

– Matrimoni e altre follie, nel ruolo di Tony;

– Che Dio ci aiuti (dal 2017), nel ruolo di Gabriele;

– Don Matteo (dal 2018), nel ruolo di Giovanni;

– La vita promessa, nel ruolo di Michele.

La sua carriera si è arricchita anche di esperienze teatrali e di pubblicità, passando per l’attività di modello. Ha anche preso parte al videoclip di Tu sei lei di Ligabue, e a quello di Non è detto di Laura Pausini. Non solo, perché Caccamo vanta pure una partecipazione come concorrente di LOL 3.

Invece per quanto riguarda il cinema ha recitato in: La vita oscena (2013), Parenthese (2013), Cenere (2015) e Puoi baciare lo sposo (2018).

3 curiosità su Cristiano Caccamo

La recitazione è un gioco che affascina Cristiano Caccamo, a cui si è avvicinato, previa una lunga preparazione, su sostegno anche del padre, figura fondamentale per lui.

Caccamo è anche patito di sport, ha un interessante hobby per la lavorazione dell’argilla, da cui ricava eleganti statuette, e gli piace andare ai concerti rock e viaggiare.

Su Instagram e su Facebook è una vera celebrità, con centinaia di migliaia di follower, perlopiù giovanissime fan.

Cristiano Caccamo: la vita privata

Stando alle sue dichiarazioni nei primi mesi del 2018, Cristiano Caccamo è ancora in cerca dell’anima gemella, anche se ha rivelato che la sua relazione più lunga è durata 3 anni, ma a causa di complicazioni non è potuta continuare. Si è anche vociferato, viste le paparazzate in vacanza, di una liason con Diana Del Bufalo, dopo la fine della relazione tra l’attrice e Paolo Ruffini: in realtà i due sono molto amici e hanno subito messo fine ai pettegolezzi.

