Manca sempre meno all’inizio del serale di Amici 22 e quasi tutte le maglie sono state assegnate. Ora, Maria De Filippi ha finalmente svelato chi sono i 3 giudici che si siederanno sulle poltrone rosse pronti per giudicare le esibizioni degli allievi.

Il serale di Amici 22 inizierà sabato 18 marzo su Canale 5. Se nella scorsa edizione a giudicare i ragazzi sono stati Emanuele Filiberto, Stash e Stefano De Martino, quest’anno si vedranno in veste di giudici altri tre vip. I 3 giudici, infatti, sono: Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. In molti pensavano ad un ritorno di Stefano De Martino e alcuni voci lo accostavano anche alla presenza di Emma Marrone. Nè uno nè l’altro, ma si rimane comunque all’interno della grande famiglia di Amici.

Giuseppe Giofrè, infatti, è un ex concorrente del programma, che partecipò nella categoria danza nel 2012. Il programma gli fece spiccare il volo, ed è arrivato ad esibirsi su palchi mondiali, accompagnando artiste del calibro di Britney Spears e Jennifer Lopez.

View this post on Instagram

Ad accompagnare il ballerino, ci saranno l’iconico volto della tv Cristiano Malgioglio e Michele Bravi, che già nelle scorse edizioni è stato un supporto per alcuni concorrenti all’interno del programma. È quasi tutto pronto quindi per questa nuova edizione del serale di Amici, dove saranno presenti, secondo le indiscrezioni, 15 concorrenti. L’ultima puntata del pomeridiano sarà trasmessa domenica 12 marzo e verranno consegnate le ultime maglie d’oro.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram