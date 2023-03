Piero Chiambretti torna in TV con un nuovo programma in onda su Canale 5: il titolo è La TV dei 100 e uno. I protagonisti sono i bambini.

Piero Chiambretti è pronto a tornare in TV e lo fa con un nuovo programma dal titolo La TV dei 100 e uno. I protagonisti sono cento bambini, di età compresa tra i 6 e i 10 anni (e tra questi c’è anche la figlia del presentatore), che saranno presenti in studio nelle varie puntate e che affiancheranno il conduttore. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul programma.

La TV dei 100 e uno su Canale 5: il programma

In un’intervista rilasciata a Leggo, Piero Chiambretti ha così presentato il suo nuovo programma: “La Tv dei 100 e Uno è un programma pulito, leggero, di evasione, dove dentro ci sono tutti gli elementi della grammatica tv: musica, parole, atmosfere, sorprese, divertimento, primi piani. La tv trash i ragazzi non la guardano. Semmai il problema è per le generazioni più adulte che però possono scegliere se vederla o non vederla”.

Piero Chiambretti

Il conduttore torinese non lo si vedeva sul piccolo schermo dallo scorso maggio, quando è terminata il programma sportivo Tiki Taka, che conduceva su Italia 1. Ora è pronto a iniziare questa nuova avventura televisiva in un programma completamente diverso dal precedente in cui non manca però la consueta ironia che contraddistingue ogni trasmissione di Piero Chiambretti.

La TV dei 100 e uno: quando inizia e quando va in onda

Quando va in onda La TV dei 100 e uno? La prima puntata sarà trasmessa da Canale 5 in prima serata, a partire dalle ore 21.20 circa, da mercoledì 15 marzo. La prima stagione è composta da sole tre puntate che verranno mandate in onda per altrettante settimane, sempre al mercoledì sera.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG