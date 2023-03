Ecco quali film vedere per la Festa della donna (ma non solo): storie tutte al femminile che meritano di essere viste.

L’8 marzo si celebra la Festa della donna, per l’occasione vi consigliamo alcuni film da vedere tutti al femminile. Storia di lotte per i diritti, di emancipazione, storie vere e storie della fantasia di autori, che possono essere viste anche in qualsiasi altro momento. Ecco i nostri consigli.

Film divedere sulla Festa della donna

Suffraggette: ambientato nella Londra dei primi anni del ‘900, racconta la storia della lotta per il suffragio femminile. La protagonista è Maud (interpretata da Carey Mulligan), una donna che lavora in una lavanderia che, insieme alla collega, cerca di far sentire le propria voce attraverso la disobbedienza civile.

Frida: è il film che racconta la storia di Frida Kahlo, celebre pittrice messicana che è diventata un’icona dell’attivismo politico. A vestire i panni della nota artista è l’attrice Salma Hayek.

Alla corte di Ruth: è un docufilm che si può vedere sulla piattaforma streaming Apple TV+ e racconta la storia di Ruth Bader Ginsburg, attivista per i diritti delle donne che è poi diventatala seconda donna a essere nominata membro della Corte Suprema degli Stati Uniti.

Mona Lisa Smile: la protagonista è Julia Roberts che interpreta il ruolo di Katherine Watson, una professoressa di storia dell’arte nel college di Wellesley, in Massachussetts, negli anni ’50. La docente dovrà vedersela con una serie di studentesse, intelligenti e preparate, ma già orientate al ruolo di moglie e madri che viene imposto dalla società.

Pomodori verdi fritti alla fermata del treno: è un film da vedere almeno una volta nella vita. Racconta la storia di Idgie e Ruth, due amiche negli Stati Uniti degli anni ’20 e anche quella tra Evelyn e Ninny, che è la narratrice della storia.

