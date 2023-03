Ecco le location di Sei donne – Il mistero di Leila, la fiction di Rai 1 con protagonista Maya Sansa nei panni della PM Anna Conti.

Leila è una giovane donna che è scomparsa insieme al suo patrigno: non è chiaro se i due siano scappati e se quest’ultimo ha rapito la prima dell’indagine se ne occupa una PM, Anna Conti, che nel corso della sua ricerca della verità si imbatterà in altre donne che, in un modo o in un altro, hanno tutte avuto a che fare con Leila. E’ questa in sintesi la trama di Sei donne – Il mistero di Leila, la fiction in onda su Rai 1 da martedì 28 febbraio: ogni settimana vanno in onda due episodi (sono in totale sei quelli della prima stagione). Vediamo ora quali sono le location di Sei donne – Il mistero di Leila.

Sei donne – Il mistero di Leila: le location della fiction

E’ la Puglia a fare da sfondo alla storia raccontata in Sei donne – Il mistero di Leila. La storia è ambientata prevalentemente a Taranto ed è proprio in questa città che sono state girate la maggior parte delle scene.

Maya Sansa in Sei donne

“La serie restituisce la fotografia di una Taranto inedita e contemporanea, a fare da cornice a un racconto corale dove le storie dei protagonisti si intrecciano con un tessuto territoriale lontano da stereotipi” hanno spiegato i produttori presentando Sei donne – Il mistero di Leila.

A proposito di Taranto, il regista Vincenzo Marra ha poi aggiunto: “Desideravo un luogo caldo dove fosse presente il mare come anima del progetto: ho sentito questa esigenza fin dalla prima lettura del copione”.

Oltre a Taranto, tra le location di Sei donne – Il mistero di Leila troviamo anche Statte, San Giorgio Ionico, Polignano a Mare, Monopoli e Torre Canne, una piccola frazione di Fasano, in rovina di Brindisi.

Sei donne – Il mistero di Leila: il cast della fiction

La protagonista principale di Sei donne – Il mistero di Leila è la PM Anna Conti, interpretata da Maya Sansa. Al suo fianco nel cast troviamo anche Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Cristina Park, Silvia Dina Tacente, Alessia Vassallo, Giulia Fiume, Michele De Viriglio e Simone Borrelli.

