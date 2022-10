Nuovi viaggiatori, nuovi Paesi da scoprire, nuove prove da affrontare: ecco tutto quello che c’è da sapere su Pechino Express 2023.

Dopo la vittoria de I Pazzeschi, ovvero Victoria Cabello e Paride Vitale, chi saranno i prossimi viaggiatori di Pechino Express 2023 a tagliare per primi il traguardo del celebre game show? La nuova stagione, la numero 10, è ormai alle porte con nuovi protagonisti che, zaino in spalla, dovranno attraversare diversi Paesi e arrivare per primi al traguardo a suon di passaggi e prove da superare. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Pechino Express 2023.

Pechino Express 2023: le coppie

Sono nove le coppie che comporranno il cast di Pechino Express 2023, vediamo quali:

Crediti foto©jule hering

Giorgia Soleri e Federippi: entrambe influencer e attiviste, impegnate sul tema dei diritti sociali. Giorgia Soleri è conosciuta anche per essere la fidanzata di Damiano dei Maneskin.

Alessandra Demichelis e Lara Picardi: sono due avvocatesse di Torino, la prima è salita agli onori della cronaca per la pagina social DC Legal Show che ha fatto insorgere anche l’Ordine degli Avvocati per i suoi contenuti. Lara Picardi è una grande amica di Alessandra Demichelis e l’ha sempre sostenuta nel suo progetto social.

Joe Bastianich e Andrea Belfiore: Joe Bastianich non ha bisogno di molte presentazioni, è un ristoratore che è conosciuto in Italia per essere stato anche uno dei giudici di MasterChef. Andrea Belfiore è un batterista con la passione per cucina che ha fondato a New York EVENTO, dove presenta i suoi iconici “pasta making parties”.

Dario e Caterina Vergassola: solo la coppia padre e figlia di questa edizione. Dario Vergassola è un noto cabarettista mentre la figlia Caterina lavora come consulente marketing.

Martina Colombari e Achille Costacurta: questa è invece la coppia madre-figlio. L’ex Miss Italia, nonché attrice e presentatrice, sarà affiancata in questa avventura dal proprio figlio.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: a Pechino Express 2023 c’è anche una delle icone dello sport italiano, una delle più grandi nuotatrici di sempre. Matteo Giunta, oltre che essere il marito di Federica Pellegrini, è anche il suo allenatore.

Carolina Stramare e Barbara Prezja: Carolina Stramalre è la vincitrice di Miss Italia 2019, Barbara Prezja è invece una modella di origini albanesi.

Totò Schillaci e Barbara Lombardo: ai Mondiali del 1990 Schillaci ha fatto sognare tutta l’Italia con i suoi gol che hanno permesso all’Italia di arrivare al terzo posto. Barbara Lombardo, anche lei palermitana, è invece la moglie dell’ex attaccante di Juventus e Inter.

Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero: chi guarda Il Collegio li conosce molto bene. La prima è la storica professoressa di matematica e scienze del programma di Rai 2, il secondo è stato uno dei suoi studenti nell’edizione del 2020.

Pechino Express 2023: le tappe

Anche questa edizione di Pechino Express si svolge in Asia. La prima tappa partirà dall’India, per la precisione di Mumbai, la città con più densità di popolazione al mondo, i viaggiatori si sposteranno poi in Malesia e termineranno il proprio viaggio in Cambogia, dove è previsto il traguardo finale.

Pechino Express 2023: quando inizia

Non c’è ancora una data ufficiale riguardo all’inizio di Pechino Express 2023. Quel che è certo è che sarà trasmesso in TV nella prima parte dell’anno.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG