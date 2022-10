Scopriamo chi è Maria Rosa Petolicchio, che il pubblico ha potuto conoscere nelle sue vesti di prof nel reality Il Collegio!

Il nome di Maria Rosa Petolicchio è noto ai telespettatori italiani per la sua presenza nel cast di professori del reality Rai Il Collegio, che edizione dopo edizione ha oramai conquistato tutti diventando un vero e proprio programma cult.

Maria Rosa, originaria della Campania, ha deciso di far parte dell’esperimento televisivo che riporta gli allievi di oggi in un’altra epoca, con l’obiettivo di conquistare l’agoniato diploma di terza media. Scopriamo di più sulla biografia dell’insegnante!

Chi è Maria Rosa Petolicchio de Il Collegio?

Classe 1965, Maria Rosa Petolicchio è originaria di Salerno ed è una professoressa di matematica e scienze. Ha iniziato in questo settore nel 2001, e la sua esperienza ha arricchito il corpo docenti della scuola secondaria di Primo grado di Battipaglia.

La sua autorevole presenza in classe non si discute: parole d’ordine rispetto tra insegnanti e studenti e pulizia delle aule. È stata scelta tra tanti aspiranti prof per il reality Il Collegio, ruolo che ha portato avanti fin dalla seconda edizione, come alcuni suoi colleghi, Luca Raina e Andrea Maggi.

La vita privata di Maria Rosa Petolicchio

Attraverso il profilo Instagram di Maria Rosa Petolicchio è possibile scorgere qualche dettaglio in più sulla sua storia personale. Anzitutto si evince che è sposata e spesso fa gite fuori porta con suo marito. Qual è il suo nome? Sergio Mari, e i due si sono uniti in matrimonio nel 1988…

Non sappiamo esattamente quanti figli ha (su Facebook sono presenti soltanto Nunzia ed Elena Mari), e nemmeno sui social è possibile risalire a ulteriori dettagli sulla sua sfera più intima e riservata. Nonostante la popolarità acquisita grazie al format di Raidue, la prof ama mantenere i propri affetti parecchio lontani dai riflettori!

Dove vive Maria Rosa Petolicchio

Non abbiamo informazioni precise riguardo la casa della professoressa, ma sappiamo che vive a Pontecagnano Faiano con la sua famiglia.

Su Instagram Maria Rosa ogni tanto pubblica qualche scatto della sua vita domestica, spesso anche in compagnia dei figli, e sul social ci sono anche delle foto dei suoi adorati cani!

Maria Rosa Petolicchio: le curiosità

-Ha superato brillantemente il provino per il cast di docenti della trasmissione grazie alla sua innata autorevolezza. Avevano bisogno di una prof severa e… ha sbaragliato decisamente la concorrenza!

-È laureata in Scienze Biologiche presso l’Università Federico II di Napoli e, si legge tra le informazioni su Facebook, ha frequentato il Liceo Scientifico…

-Un’altra curiosità che emerge attraverso il suo profilo Facebook è quella relativa al soprannome dichiarato: Rottermeier. Sicuramente un nomignolo che spaventerà i suoi alunni!

