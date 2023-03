Francesca Michielin ha dovuto annullare due eventi a Roma e a Milano per sottoporsi ad accertamenti e visite mediche.

Francesca Michielin ha dovuto interrompere momentaneamente il suo tour per motivi di salute. La cantante, che ha recentemente compiuto gli anni ed è impegnata nel suo tour Bonsoir! Michielin10 a teatro, ha spiegato la situazione ai fan tramite un video sui social.

Francesca Michielin, stop al tour per visite mediche

Tramite un video postato sia su Instagram che su Twitter, la cantante ha spiegato che dopo uno dei suoi concerti del tour ha iniziato a sentirsi poco bene e ha dovuto fare delle visite mediche di accertamento. Queste le sue parole: “Comunicazione di servizio. Mettiamola così, ho un rene un po’ ballerino, un po’ sfigato e ieri dopo il concerto di Trento ho iniziato a sentire che c’era qualcosa di strano e ho fatto delle visite di accertamento” .

Ha poi spiegato: “Questo è il motivo per cui sono dovuta rimanere qui e non sono potuta venire a Milano all’evento con Apple Music, io sono veramente mortificata, però non era proprio possibile. Io cerco sempre di fare tutto e di più però mi sono dovuta fermare. Quindi sia oggi che domani devo stare qui per accertamenti, devo saltare anche gli instore di Roma di domani, però lo recuperiamo presto, così come Milano”.

La cantante non ha aggiunto altro sulle sue condizioni di salute per questo, nonostante il suo umorismo che lo contraddistingue sempre, ha fatto molto preoccupare i fan. In poco tempo ha ricevuto centinaia di commenti di supporto, ai quali ha risposto: “Grazie del supporto e della comprensione per questi due giorni”.

