Tra i moltissimi volti del mondo dello spettacolo presenti ai funerali di Costanzo, anche alcuni ex concorrenti di Amici erano presenti.

I funerali di Maurizio Costanzo, scomparso a 84 anni lo scorso 24 febbraio, si sono tenuti il 28 febbraio a Roma. Tra i tantissimi volti dello spettacolo che si sono riuniti per dare un un ultimo saluto al grande giornalista e sostenere Maria De Filippi, erano presenti anche alcuni volti storici di Amici.

Funerali Costanzo, i volti di Amici presenti

La chiesa a Roma era gremita di gente per dare l’ultimo saluto a Costanzo e, ovviamente, non poteva mancare gran parte del mondo di Amici, uno dei programmi più seguiti di Maria De Filippi e grazie al quale tantissimi hanno trovato il successo. Due ex concorrenti del programma presenti erano Alex Wyse e Luigi Strangis, concorrenti di Amici 21. Per la sua altezza si notava anche Mattia Briga, ex concorrente che lavora con Gabriele Costanzo. Tra i tanti volti delle scorse edizioni era presente anche Manuel Aspidi e Andrea Dianetti, un attore nelle prime edizioni del programma.

Maria de Filippi, Gabriele Costanzo – funerale Maurizio Costanzo

Ovviamente erano presenti, oltre agli ex concorrenti, anche i volti storici e più importanti del programma, tra cui: Alessandra Celentano, Kledi, Lorella Cuccarini, Carlo Di Francesco, ex coach del programma. Michele Bravi, spesso chiamato da Maria come sostegno per gli allievi. Non poteva mancare Gianni Sperti, ballerino nelle prime edizioni del talent. Insomma, tutto il mondo di Amici si è riunito per sostenere Maria De Filippi in questo momento difficile. Anche chi non era presente al funerale avrà sicuramente mandato un grande abbraccio a Maria in privato.

