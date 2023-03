Luca Salatino è tornato a parlare del Grande Fratello Vip, e ha rivelato chi secondo lui vincerà il reality più qualche commento sui Donnalisi.

Sono passati ormai diversi mesi dalla partecipazione di Luca Salatino nella casa del GF Vip 7, abbandonata per tornare a casa dalla sua fidanzata Soraia Ceruti. Nelle scorse ore, l’ex gieffino è tornato a parlare del reality, rivelando chi secondo lui si porterà a casa la vittoria e cosa ne pensa di alcuni suoi ex colleghi.

Luca Salatino svela chi vince il GF Vip

In un’intervista a Tvpertutti.it, Salatino ha rivelato chi secondo lui potrebbe vincere il programma: “Chi vincerà? Secondo me, Tavassi. Una persona che è diretta, ci sa fare, è uno che fa ridere e scherza. Penso, a questo punto, che possa essere lui.” Luca aggiunge, però, amareggiato, che se la sarebbe meritata lui stesso la vittoria: “Chi lo meriterebbe? Lo meritavo io, ma ormai è andata così”

Oltre a questo, nell’intervista ha anche parlato di alcuni concorrenti dentro e fuori la casa. Il suo commento sui Donnalisi? Luca non ha molto speranza che la relazione possa durare anche fuori: “Ho cercato di spronarli e di credere in questa storia, anche perché lì dentro succedono tante cose che magari ti fanno perdere l’attenzione su quello che stai vivendo. Loro magari si lasciano prendere da magari un po’ di gelosia e da una cavolata. Ti dico la verità, oggi la vedo difficile che possano avere una storia fuori, li ho sempre supportati ma non lo so.”

Infine, ha parlato di Nicole Murgia, recentemente eliminata: “Ci sono stato poco a contatto e sinceramente non mi ha mai ispirato grande positività come persona, però non è che posso giudicarla perché le persone devi viverle per dare un parere vero e proprio. Quindi non ti posso parlare né negativamente né positivamente, forse per quello che ho vissuto io a primo impatto non mi era piaciuta moltissimo”.

