Laura Pausini si è lasciata andare a qualche commento su Sanremo e sulla possibilità di rivederla in futuro calcare il palco dell’Ariston.

Laura Pausini ha recentemente festeggiato i suoi 30 anni di carriera, attraverso 3 concerti in sole 24 ore in giro per il mondo: da New York a Madrid fino a Milano. Il 27 febbraio 1993 la cantante vinceva a Sanremo Giovani, e proprio per questo motivo ha voluto discutere la possibilità o meno di tornare al Festival in futuro.

Laura Pausini, mai più a Sanremo?

In un’intervista rilasciata a Il Corriere della sera, la cantante ha parlato della sua vita, dei suoi successi e della sua carriera, nata grazie alla vittoria al Festival di Sanremo. Negli ultimi anni sono molti i grandi artisti italiani che hanno deciso di rimettersi in gioco e calcare nuovamente il palco dell’Ariston, per arrivare ad un nuovo pubblico più giovane e ripetere l’emozione del Festival.

Laura Pausini, però, non sembra essere d’accordo con questa tendenza, e spiega: “Rispetto la decisione dei miei colleghi di andare in gara, dopo averlo vinto e con una carriera importante alle spalle. Io non ho questo coraggio e per me il Festival non è come andare al Grammy, è un’altra cosa. Sono coraggiosi i colleghi che si sono messi in gara, dopo aver costruito una storia con un pubblico che ti ha portato avanti. Io però la vedo in maniera diversa e quando parlo con loro dico che non sono d’accordo perché per me bisogna rispettare quello che è stato creato insieme al pubblico, va rispettata la gerarchia. Ma è il mio punto di vista“.

Non sono mancante le critiche verso questo commento, che in molti hanno preso come una frecciatina alle colleghe Elisa e Giorgia. Su Twitter sono centinaia gli utenti che accusano la cantante di essere poco umile.

