Nella puntata di Michelle Impossible c’è stata ospite Belen Rodriguez e le due donne si sono messe a nudo leggendo i loro diari personali.

Un momento davvero intimo e toccante quello successo ieri tra Michelle Hunziker e Belen Rodriguez durante la seconda puntata dello show “Michelle Impossibile”. Le due donne hanno condiviso con il pubblico i loro pensieri più intimi, leggendo una il diario dell’altra.

Michelle Hunziker e Belen Rodriguez, il monologo

Due donne di grande successo, entrambe raggiunto con grande fatica, dubbi e un passato con alcune ombre. Michelle e Belen si sono presentate sul palco scambiandosi i loro diari e hanno iniziato a raccontare le loro debolezze agli spettatori. Belen inizia raccontando l’infanzia difficile di Michelle in Svizzera, dove veniva spesso presa di mira dai compagni e veniva obbligata da suo padre a tenere i capelli molto corti. Quando, per la prima volta, potè farsi crescere i capelli: “Per la prima volta mi guardo e mi sento donna”.

Una parte della vita di Michelle che commuove particolarmente Belen riguarda i pensieri che la conduttrice ha avuto dopo la terza figlia: “Nasce la mia terza figlia e sono felice. Non posso fare a meno di pensare che vorrei avere davanti a me quel medico che mi disse che non avrei mai potuto avere figli. È sera e siamo sole, le bambine dormono, spengo le luci e posso spegnere anche il sorriso. Il sorriso è l’arma per proteggere le persone che amo”.

Belen Rodriguez attraverso la voce di Michelle Hunziker

Per quanto riguarda Belen, Michelle racconta dei momenti difficili che la donna ha vissuto da giovane in Argentina, e i momenti di paura quando arrivò clandestina in Italia, senza la possibilità di pagare le tasse e aprire un conto corrente visto che veniva pagata in nero. Molto delicato il momento in cui Michelle parla dei 3 aborti avuti da Belen: “Non c’è più il battito e sento il sangue che si gela. È successo di nuovo, il dolore è enorme e ho ancora voglia di riprovarci.”

Questo bellissimo momento si conclude con un messaggio che arriva da entrambe, rivolto verso il pubblico: “Le nostre vite, le vostre vite, sono il risultato di ciò che ci è successo. Finalmente ignoriamo i giudizi che possono fare tanto male. Abbiamo sbagliato? Anche parecchio. Abbiamo fatto cose giuste, ma la vita è questa e va bene così. Voi siete quello che siete grazie a tutto ciò. Sentitevi libere di sorridere pensando al vostro percorso.”

Riproduzione riservata © 2023 - DG