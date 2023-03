In queste ore Chi ha pubblicato le foto di Barbara D’Urso in famiglia con tanto del neo arrivato nipote. La conduttrice si è molto arrabbiata.

Nel numero odierno di Chi sono uscite delle foto private di Barbara D’Urso in compagnia della famiglia. Nello specifico con la nipotina appena nata, il neopapà Giammauro e il secondogenito Emanuele, zio della piccola, e la nuora, compagna del suo primogenito. Scatti rubati da un paparazzo col quale la presentatrice di Pomeriggio 5 si è molto arrabbiata sfogando il suo malumore in diretta nella puntata di oggi 1 marzo 2023 della sua trasmissione.

Barbara D’Urso arrabbiata con i paparazzi

Barbara D’Urso

Nel corso della puntata di mercoledì 1 marzo di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha voluto prendersi qualche istante per parlare delle foto in famiglia che la vedono protagonista sulle pagine del numero di Chi uscito oggi.

Scatti “rubati” e per i quali la stessa presentatrice aveva già avuto uno scambio di battute proprio col paparazzo autore del servizio. “Guardate, sono molto arrabbiata. Oggi non è giornata”, ha esordito Carmelita mentre parla con un collega del paparazzo che le ha scattato le foto.

“Sono arrabbiata perché non sono come quelle altre persone a cui piace farsi fotografare in certe situazioni. Amo la privacy della mia famiglia. Mi aveva giurato quel paparazzo che non le avrebbe pubblicate. Gliel’ho chiesto e mi aveva risposto. Poi, lo so che il lavoro è quello e devo dire che Alfonso Signorini ha fatto bene il suo lavoro e non ho nulla da dire. Però…”.

Detto questo, però, Carmelita ha proseguito con la sua trasmissione ma ho voluto precisare la sua posizione sul servizio di Chi e su come non le sia piaciuto essere pizzicata in un momento intimo e privato come quello in famiglia vista la volontà, da sempre mostrata, di mantenere una certa privacy quando si tratta dei figli e, in questo caso, anche della neo arrivata nipotina.

Di seguito il post Instagram di Chi con la copertina del numero odierno dove nel taglio basso si può vedere anche la foto della conduttrice che annuncia poi il servizio completo all’interno del settimanale:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG