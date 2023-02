Eredità e patrimonio di Maurizio Costanzo: dalle proprietà immobiliari ai diritti d’autore.

La morte di Maurizio Costanzo, un vero gigante della comunicazione e del giornalismo italiano, ha lasciato un vuoto enorme nei cuori di tantissimi fan e appassionati di televisione. Ma qual è la vera eredità del noto giornalista? Ovviamente il cambiamento straordinario che ha saputo imprimere alla nostra televisione e al nostro giornalismo, i suoi grandi insegnamenti nel mondo della comunicazione. Ma c’è anche molto altro, dal patrimonio immobiliare a quello intellettuale. Scopriamo insieme in cosa consiste la sua ricca eredità.

Il patrimonio di Maurizio Costanzo

Quello lasciato da Costanzo è un vero e proprio piccolo tesoro che potranno dividersi la consorte, Maria De Filippi, e i figli Saverio, Camilla e Gabriele. Secondo quanto riferito da Repubblica, nel corso della sua lunghissima carriera il giornalista avrebbe accumulato un patrimonio di oltre 70 milioni di euro. Una ricchezza accumulata non solo per il suo lavoro, ma anche per i diritti d’autore derivanti da attività come quella di paroliere. Il testo di Se telefonando, ad esempio, si è trasformato negli anni in una vera garanzia.

Maurizio Costanzo

Oltre alle proprietà intellettuali, però, non possono essere trascurate quelle immobiliari. Il giornalista possedeva, in condivisione con la moglie, due appartamenti da oltre 150 metri quadri in uno dei quartieri più esclusivi di Roma, Prati. Ma nel corso della sua vita aveva investito anche in una villa vicino alle terme di Saturnia, in provincia di Grosseto. Un’altra villa, vista mare, l’aveva invece acquistata ad Ansedonia, distante una quarantina di chilometri da un’altra dimora in campagna, in Località Poderi di Sotto.

Come sarà divisa l’eredità di Costanzo?

Ancora da capire come verrà diviso questo enorme patrimonio tra tutti gli eredi. Se le case romane sono nuda proprietà di Maria, i terreni della zona di Poderi di Sotto sono nuda proprietà dei figli Saverio e Camilla, nati dall’unione con Flaminia Morandi.

Per quanto riguarda il resto del patrimonio immobiliare, dell’eredità in denaro e dei diritti d’autore su canzoni, sceneggiature teatrali, libri, programmi televisivi e molto altro bisognerà attendere il procedere dell’iter burocratico per saperne di più. La morte del giornalista è stata infatti inaspettata, e servirà capire quali saranno state le sue ultime volontà inserite nel testamento.

