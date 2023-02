Fiorello ha dedicato una intera puntata di Viva Rai 2 a Maurizio Costanzo: il ricordo sulle note di Se telefonando ha commosso tutti.

“Sono tre giorni che penso a cosa dire di te…”: così Fiorello ha aperto la puntata di oggi, 27 febbraio, di Viva Rai 2 dedicando il suo pensiero a Maurizio Costanzo. Legato da una lunghissima amicizia al conduttore e giornalista recentemente scomparso, lo showman ha deciso di “fare uno show”, “la puntata più divertente di tutte”, solo ed esclusivamente per Costanzo

Fiorello, l’omaggio a Maurizio Costanzo

“Voglio omaggiarti cantando, ovviamente ‘Se telefonando’ che in questi giorni hanno cantato in mille modi – ha detto Fiorello in apertura di puntata – . Però ti ricordi come ti dicevo? ‘Le cose come non le so fare io, non le sa fare nessuno’. La canterò accompagnato dal maestro Cremonesi alla chitarra, lo farò per te, per Maria, per i tuoi figli, Gabriele, Camilla, Saverio; per dirti ‘Grazie Signor Costanzo’”.

Così Fiorello ha interpretato uno dei brani più famosi scritti dal giornalista senza nascondere la grande commozione.

Sulle note di Se telefonando, sono apparse alcune delle immagini più divertenti che ritraevano lo showman insieme al compianto giornalista.

“Quante ne abbiamo fatte insieme. Abbiano fatto di tutto, abbiamo fatto The Blues Brothers, ti ho fatto ballare il cha cha cha, suonare il sassofono per finta; ridevamo di cose che per altri non volevano dire niente, ma noi ridevamo di cose assurde”, ha ricordato lo showman.

