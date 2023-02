Selvaggia Lucarelli commenta il selfie chiesto da un uomo a Maria De Filippi davanti alla bara di Maurizio Costanzo.

Sono giorni di grande dolore per il mondo dello spettacolo e, in particolar modo, per Maria De Filippi, rimasta vedova di Maurizio Costanzo. Il conduttore e giornalista Mediaset riceverà i funerali solenni nella giornata di oggi, 27 febbraio, e negli ultimi due giorni la moglie e i figli sono stati presenti alla camera ardente. Qui hanno accolto amici e sconosciuti che hanno voluto fare loro le condoglianza, ma un caso più di tutti ha attirato l’attenzione e le critiche feroci del web: un uomo ha chiesto alla De Filippi un selfie davanti alla bara di Costanzo.

Selvaggia Lucarelli: “Al posto della De Filippi avrei…”

A commentare l’accaduto è stata anche Selvaggia Lucarelli che, senza mezzi termini, ha ammesso che, al posto di Maria De Filippi, non sarebbe riuscita a mantenere la calma.

“Il selfie con la vedova famosa. Non perdo neppure tempo a dire qualcosa su quella gente perché ci somiglia più di quanto crediamo – ha scritto su Instagram la giornalista a corredo del video che mostra quanto successo – .Ma penso a Maria De Filippi e all’enorme sforzo di dare a chi chiede con violenza, in quelle ore in cui hai dato fondo anche alle riserve. Per me era un va**anculo al primo telefono che vedevo”.

Ad appoggiare il pensiero della Lucarelli anche Sabrina Ferilli, storica amica della De Filippi che nelle ultime ore ha preso un volo da Tokyo per essere accanto alla conduttrice in questi giorni di dolore.

“Minimo… perché se a casa non ti hanno insegnato l’educazione… non credo te la possa insegnare io…. Ma ti farei capire che non si fa”, ha sbottato l’attrice.

Riproduzione riservata © 2023 - DG