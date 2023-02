Maria De Filippi è profondamente addolorata, da più di trent’anni è stata legata al noto giornalista, scrittore e presentatore.

Maria De Filippi è in stato di shock a causa della morte improvvisa dell’amato marito Maurizio Costanzo, come riferito dal Corriere della Sera. La conduttrice di Mediaset è molto provata e sconvolta, poiché non si aspettava la sua perdita, dato che non c’erano segnali premonitori.

Il noto giornalista, scrittore e presentatore era stato ricoverato in una clinica romana per un intervento considerato di routine. Maria De Filippi faceva regolarmente visita al marito ogni giorno, prima di recarsi al lavoro. Anche ieri mattina si è recata in clinica a salutare il marito.

Maurizio Costanzo Maria De Filippi

Maria De Filippi non ha avuto il tempo di prepararsi alla morte del grande amore della sua vita, che è avvenuta improvvisamente. Attualmente, è circondata dai suoi cari, in particolare dal figlio Gabriele, 30enne adottato insieme a Costanzo.

La camera ardente in Campidoglio, presso la Sala della Pinacoteca, è stata aperta oggi sabato 25 febbraio 2023 alle 10,30 fino alle 18,00. E proseguirà anche domenica 26 febbraio dalle 10,00 alle 18.00.

Trai primi a rendere omaggio alla salma, Rutelli e Barbara Palombelli, oltre a centinaia di altre persone.

I funerali di Maurizio Costanzo si terranno a Roma lunedì 27 febbraio 2023, alle ore 15,00 presso la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG