Un finale esilarante ha animato l’episodio di ieri, 24 febbraio 2023, del programma televisivo “I Soliti Ignoti” che si è concluso in modo completamente inaspettato nella storia del gioco. Uno dei concorrenti, infatti, ha rivelato in anticipo la sua vera identità, svelando di essere un agente immobiliare, anche se sarebbe stato compito dei due concorrenti della serata scoprirlo.

La scena ha fatto scoppiare di risate il pubblico in studio, i telespettatori a casa e soprattutto il presentatore Amadeus, che non è riuscito a trattenere le risate.

Così l’uomo ha deciso di rivelare la sua professione e si è “autospoilerato”: “Sì, sono io l’agente immobiliare”, ha esordito il 36enne. Questa gaffe rimarrà sicuramente nella memoria di tutti, soprattutto su internet, dove il video è diventato virale in pochissimo tempo.

“Comunque capisco, tanto avreste detto lo stesso che è l’agente immobiliare. Lui ha voluto semplificare le cose e lo ha confermato prima ancora che i nostri concorrenti potessero farlo”, ha concluso Amadeus, tranquillizzando l’ignoto, che era preoccupato di aver rovinato il gioco.

