In una recente intervista al Corriere della Sera, Marta Flavi ha discusso del suo matrimonio con Maurizio Costanzo, ammettendo di essere rimasta scioccata dalla notizia della sua morte.

Maurizio Costanzo, morto ieri a Roma all’età di 84 anni, è stato il marito di Marta Flavi. La coppia si sposò nel 1989, ma il loro matrimonio durò poco: solo un anno dopo il fatidico sì – che arrivò dopo tre anni di fidanzamento – decisero di separarsi. In un’intervista al Corriere, la conduttrice di “Agenzia matrimoniale” ha dichiarato che Maurizio Costanzo è stato un uomo importante nella sua vita.

Marta Flavi

Le dichiarazioni di Marta Flavi

Marta Flavi, ex moglie di Maurizio Costanzo, ha espresso il suo dolore per la notizia della sua morte in un’intervista al Corriere, dichiarando di essere sconvolta e dispiaciuta. Nonostante il loro matrimonio non sia finito bene e abbiano avuto molte discussioni, Marta ha ammesso che Maurizio è stato un uomo importante nella sua vita e che si sono amati, nonostante i pregiudizi.

Maurizio le ha insegnato l’importanza dell’ascolto e Marta ha raccontato di essere stata presentata a molte celebrità durante una cena a Milano con il suo ex marito, tra cui Sandra Mondaini, Raimondo Vianello e Corrado con la moglie, il che l’ha lasciata molto impressionata.

Inoltre, ha affermato di essere cresciuta guardando il talk show di Maurizio Costanzo.

