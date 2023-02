Conduttore e autore tv ha incontrato l’uomo che ha chiesto un selfie a Maria De Filippi davanti alla bara di Maurizio Costanzo: cosa è successo.

Michele Dalai, scrittore, autore tv e conduttore, ha raccontato sui social di aver incontrato, mentre era in treno, l’uomo di cui negli ultimi giorni tutto il web chiacchiera: colui che ha avuto il coraggio di chiedere un selfie a Maria De Filippi davanti alla bara di Maurizio Costanzo. Le immagini, che sono state riprese dalle principali testate nazionali, hanno fatto il giro della rete e i più hanno ritenuto il gesto inaccettabile e riprovevole. Eppure, pare che qualcuno abbia già chiesto al “fan” di monetizzare sull’accaduto.

Michele Dalai: “Ho incontrato il fan del selfie alla De Filippi e…”

“Sono in treno con il tizio che si è fotografato con Maria De Filippi. Lo so perché continua a parlarne al telefono tra un ‘voglio morire’, un ‘non mangio più’ e una risata”.

Inizia così il post sconcertato di Michele Dalai, che svela dettagli su una telefonata intercorsa tra lo sconosciuto e un’altra persona dall’altra parte del cellulare.

“A un certo punto ho voluto verificare e ho controllato l’home page di Corriere e Repubblica, tale la risonanza del gesto. È lui. Gli hanno anche proposto di monetizzare il fattaccio – ha raccontato – .Ha messo una mascherina chirurgica per non farsi riconoscere”.

“In due ore di viaggio ha affrontato mille temi e fatto seimila ipotesi sulle cose mirabolanti che potrebbero accadergli, per esempio grazie a un suo amico dirigente delle Poste sa che non deve rispondere a domande di Striscia la Notiza né a quelle delle Iene – ha scritto Dalai – .In tutto ciò nemmeno per un secondo ha detto di aver fatto una stron**ta. Non una volta. Ora però dice che non ha mai avuto tante visualizzazioni. Tante care cose a tutti, scendo dal treno. Scendo”.

Sono in treno con il tizio che si è fotografato con Maria De Filippi.Lo so perché continua a parlarne al telefono tra… Posted by Michele Dalai on Sunday, February 26, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG