Intervista storica di Silvia Toffanin al marito Pier Silvio Berlusconi: grande professionalità, ma anche un po’ di imbarazzo per la conduttrice.

Mediaset ha cambiato il palinsesto in seguito alla morte di Maurizio Costanzo. Pier Silvio Berlusconi ha scelto di dedicare l’ultimo fine settimana al compianto giornalista e conduttore, modificando anche la scaletta di Verissimo. Il salotto di Silvia Toffanin ha omaggiato con una serie di interviste Costanzo e, una fra tutte, ha attirato l’attenzione del web: quella all’amministratore delegato di Mediaset.

Toffanin intervista il marito: i commenti del web

Per la prima volta nella storia di Verissimo, Silvia Toffanin ha intervistato il marito Pier Silvio Berlusconi in modo molto professionale, quasi come se si confrontasse con uno sconosciuto.

“Grazie Pier Silvio per questa testimonianza a caldo, perché tu volevi tanto bene a Maurizio”, ha esordito la conduttrice mentre Berlusconi le poggiava la mano sul ginocchio per stringere la sua.

È stato questo l’unico momento in cui i due hanno fatto emergere un certo tipo di intimità, poi l’intervista è andata avanti in modo molto professionale, quasi austero.

I commenti del web, quindi, non si sono fatti attendere: “Momento storico. Silvia intervista suo marito come se fosse un perfetto sconosciuto. Bellissimo”, “Ma non è il marito? È fantastico come sia brava nel suo lavoro”, “Anche se sono marito e moglie in quel momento lei è la presentatrice e lui l’amministratore delegato che sta rilasciando un pensiero molto sentito al Grande Maurizio…c’è solo da dire che sono due belle persone rispettabilissime”.

Riproduzione riservata © 2023 - DG