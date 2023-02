Si continua a parlare di quanto raccontato nel van da alcuni concorrenti del Gf Vip: pare che Alfonso Signorini voglia rivelare altro.

Solo qualche giorno fa, Alfonso Signorini puniva severamente Nicole Murgia, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, per essersi rinchiusi nel van e aver parlato staccando i microfoni. Alcune dichiarazioni, però, non sono sfuggite e gli audio sono stati censurati dagli autori del Gf Vip. Ciò di cui hanno parlato i quattro, poi finiti in nomination, è stato ritenuto inaccettabile e davvero molto grave.

Gf Vip, è paura dopo il van gate

I quattro, interrogati da Signorini, hanno ammesso di aver parlato in modo scurrile tra di loro, ma pare che nella puntata del Gf Vip prevista per oggi, il conduttore sia pronto a far emergere altri dettagli scottanti.

Non bastano, dunque, le confessioni di Donnamaria su ciò che accade sotto le coperte con Antonella Fiordelisi, né le illazioni di Tavassi sulla presunta bisessualità di Daniele Dal Moro.

Secondo quanto spifferato sui social da Deianira Marzano, nell’appuntamento di questa sera con il Gf Vip potrebbero essere svelati “particolari scottanti” del van-gate.

“Probabilmente questa sera si riparlerà del van e penso usciranno fuori altri particolari scottanti”, ha fatto sapere la blogger.

Intanto, Micol Incorvaia ha confessato che, qualora il Gf Vip dovesse rendere note altre sue dichiarazioni di quella notte, lei abbandonerà il reality show.

T:hai detto quella cosa brutta, esce una roba del genere ci indebolisce

M:hanno detto di stare tranquilli, a volte, sinceramente, quel giorno mi è andato bene,se veramente tirano fuori altre cose qua, te lo giuro, prendo e me ne vado

T:per forza #gfvip

pic.twitter.com/dh7hdy87Ew — theblondes (@theblondes4) February 26, 2023

