I telespettatori del Grande Fratello Vip si dividono tra semplici utenti e fan scatenati. Poi ci sono i sottogruppi di questi ultimi, che creano vere e proprie fandom che si dichiarano guerra sui social pur di proteggere i propri beniamini. Fin dall’inizio della relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, è nato il gruppo dei “Donnalisi”, uno dei più scatenati di sempre. E, proprio i fan della coppia – ormai giunta al capolinea – hanno creato un vero e proprio scompiglio negli studi del Gf Vip.

Nella serata di ieri, 27 febbraio, gli studi di Mediaset hanno ospitato un pullman di fan dei Donnalisi, che si sono scatenati tra urla e cori a sostegno della coppia.

Una fan in particolare ha attirato l’attenzione di Giulia Salemi e di Alfonso Signorini, che l’ha ospitata a centro studio. “Io vi amo dal 19 settembre. Raga, io per voi sto male quando litigate, veramente, sto malissimo e tremo – ha urlato la ragazza all’indirizzo dei due concorrenti del reality show – .Vi amo troppo! Fino alla fine Donnalisi!”.

Nel corso dell’intera puntata, i fan dei Donnalisi si sono scontrati a suon di urla e battute roventi con i detrattori di Antonella Fiordelisi e, a conclusione della diretta del Gf Vip, la Salemi ha voluto dare voce al pubblico di Twitter e ai numerosi meme che avevano come protagonista la sostenitrice della coppia.

“La ragazza dietro di me, la Donnalisi più pazza che c’è. Lei è stata il meme della serata. Ha urlato, ha pianto è anche svenuta”, ha fatto sapere l’opinionista, rivelando un ulteriore dettaglio della serata che sottolinea, ancora una volta, come alcuni fan vadano oltre ogni immaginazione.

