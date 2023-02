Giorgia è tornata al Festival di Sanremo 2023 a distanza di 22 anni dall’ultima volta e ha confessato di aver pensato di smettere di cantare.

Blu è l’ultimo album di Giorgia che contiene, tra i vari singoli, anche Parole dette male, il brano con cui ha partecipato al Festival di Sanremo 2023. Il ritorno dell’artista sul palco del Teatro Ariston è stato uno dei più attesi tanto che lei, intervistata dal Corriere della sera, ha ammesso di aver sentito la pressione su di lei. “Sentivo una pressione allucinante. Ma fa parte della crescita personale, il senso della vita è cambiare. È stato quindi un atto di coraggio”, ha confessato, ammettendo di aver vissuto un periodo molto difficile prima della kermesse.

Giorgia e il periodo buio prima del ritorno sulle scene

“Ho passato un periodaccio – ha rivelato lei – . Piangevo davanti al pianoforte e al computer, buttavo via tutto quello che scrivevo. Ho anche pensato di ritirarmi. Mi dicevo che forse quello che dovevo fare lo avevo fatto, non volevo insistere. Anche cantare mi sembrava difficile, non sapevo più quale fosse lo stile”.

Il pensiero di allontanarsi nella musica è balenato nella mente di Giorgia in anni in cui il suo modo di intendere le canzoni sembrava essere troppo diverso da quello contemporaneo.

Poi ha compreso quanto fosse necessario reinventarsi e, così, pur rimanendo legata alla tradizione, si è evoluta.

“È cambiato tutto in questi anni e mi sono dovuta reinventare – ha raccontato – . Mi sono messa a studiare e ho capito che il mio posto è il passato, ma con uno sguardo contemporaneo”.

