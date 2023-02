Ex di Uomini e Donne avrebbe fatto di tutto per entrare al Gf Vip dopo l’annuncio della partecipazione del suo ex fidanzato.

Un commento a quanto successo nella casa del Gf Vip tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria ha scatenato la reazione furiosa del blogger Amedeo Venza. A far arrabbiare quest’ultimo tanto da arrivare e raccontare quanto successo dietro le quinte è stata Chiara Rabbi, ex fidanzata di Davide Donadei, ora rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip.

Chiara Rabbi e il desiderio di Gf Vip: le rivelazioni

Dopo la puntata di ieri, 27 febbraio, durante la quale la Fiordelisi è stata lasciata da Edoardo Donnamaria, la Rabbi ha commentato: “Benvenuta nel club, fatti consolare ora dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l’argomento”.

Il riferimento pungente di Chiara era a Donadei, suo ex fidanzato che ha raccontato di averla ripetutamente tradita nel corso della relazione.

L’attacco della ex di Uomini e Donne, però, ha scatenato la reazione furiosa di Amedeo Venza che, facendo riferimento al suo post social, ha svelato scottanti retroscena sulla ragazza.

“Tutto studiato a tavolino! Chiara è la stessa che andò a fare il colloquio per il Gf Vip in coppia nonostante fossero in crisi – ha raccontato il blogger – .Per non parlare dei messaggi carini che mandava a destra e a manca per essere presa al Gf Vip dopo la crisi con Davide”.

“E poi…e poi…e poi…Le conviene tacere! Anche lei purtroppo l’abbiamo sopravvalutata”, ha concluso lui.

