Alfonso Signorini ha tenuto a battesimo la coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due si sono conosciuti e innamorati durante la conduzione di un Grande Fratello Vip e, da quel momento, Signorini li è sempre stato accanto. Così, dopo la crisi superata grazie anche al suo intervento, Pretelli ha fatto irruzione negli studi di Cinecittà nel corso della puntata di ieri, 27 febbraio.

“Siete tornati insieme?”, ha chiesto divertito il conduttore che non si aspettava di ritrovare Pierpaolo negli studi del Gf Vip.

“La seduta psicologica che ci hai fatto ha dato i suoi effetti. Si lamenta sempre eh..”, ha aggiunto Giulia Salemi, mentre Pierpaolo spiegava: “Ma sì perché la sera vorrei un po’ di intimità e questa sta con Twitter. Preferisce l’uccello di Twitter“.

L’ironia di Pretelli non è stata subito colta da Signorini che, solo dopo aver capito la battuta, si è imbarazzato e ha esclamato: “Ma tu hai deciso che mi vuoi far licenziare!”.

