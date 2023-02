Perché Osvaldo, il marito di Orietta Berti, è il nome più popolare della rete? Dopo l’attacco ad Antonella Fiordelisi è successo qualcosa.

La serata di ieri, 27 febbraio, del Gf Vip è stata piena di colpi di scena: uno fra tutti la fine della relazione tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria dopo il palpeggiamento di lui a Nicole Murgia. L’influencer è scoppiata in lacrime ma Orietta Berti non ha affatto creduto alla sua reazione tanto da dire: “[…]Tutta questa roba della gelosia è tutto oro colato che ti è arrivato addosso e tu fai la sceneggiata. Perché finalmente grazie a questo potrai vincere su Oriana e Nikita! […]Io di sceneggiate ne ho viste tante nella mia vita in 57 anni che faccio parte di questo ambiente. Fai la donna normale e fai te stessa. E ti dico una cosa: se dovessi salvare uno lì dentro, salverei te perché sei un’arrogante vera!”.

Il web contro Orietta Berti: tirato in ballo il marito

“Voglio vedere se Osvaldo toccava le te**e a Iva Zanicchi se te non ti incavolavi”, ha urlato Sonia Bruganelli in disaccordo con la collega.

E anche il popolo del web non ha affatto apprezzato l’attacco di Orietta Berti ad Antonella Fiordelisi tanto che il marito della cantante, Osvaldo, è entrato in tendenza.

“Non tutti gli uomini sono come il suo Osvaldo e comunque vorrei ricordare alla sig.ra Berti che le donne non sono inferiori agli uomini…e purtroppo certi sono veramente pessimi”, “Ma Orietta tutto a posto? Come ti ha abituata Osvaldo?”, “La donna deve conquistarselo e tenerselo l’uomo come me con l’Osvaldo…Ma sta con lui e lascia il tuo posto ad altri Orietta”, hanno sbottato alcuni utenti del web.

Così, in poco tempo, il nome del marito di Orietta Berti è diventato uno dei più popolari della rete.

Riproduzione riservata © 2023 - DG