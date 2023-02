Chiara Ferragni è tornata ad essere attiva sui social e non le è sfuggito uno dei tanti video ironici sugli outfit di Sanremo 2023: ecco come ha reagito.

La presunta crisi con Fedez è un capitolo ormai superato e, dopo la Milano Fashion Week, Chiara Ferragni è volata a Parigi per le nuove sfilate di moda. E, proprio dall’hotel in cui alloggia, si è mostrata con uno degli abiti scelti per presenziare agli eventi mondani riservandosi anche qualche momento per intrattenersi con i fan sui social. Ad attirare la sua attenzione è stato uno dei TikTok in cui si ironizza sull’abito scelto per Sanremo 2023: quello che riporta il suo corpo nudo dipinto.

Chiara Ferragni, la reazione all’ironia del web

“Questo vestito non è trasparente ma è un disegno del mio corpo”, ha detto la Ferragni ad Amadeus e Gianni Morandi per presentare uno degli abiti scelti per la prima serata del Festival.

Il momento è diventato subito virale in rete e su TikTok hanno commentato: “Io il sabato sera, con due gradi, che spiego la scelta stilista ai miei amici”.

Il video ha attirato, quindi, l’attenzione dell’imprenditrice digitale che si è sbellicata dalle risata alla visione del TikTok.

Con grande ironia, dunque, la Ferragni ha apprezzato chi si prende gioco di lei senza mai scivolare nella volgarità.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG