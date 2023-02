È crisi o no tra Chiara Ferragni e Fedez? Dopo settimane in cui si rincorrevano gossip di ogni tipo, i due sono stati avvistati insieme.

Nessun broncio. Nessun muso lungo. Nessuna lite. Ma un sorriso sereno. Così Chiara Ferragni e Fedez sono stati paparazzati ieri durante una cena in un noto ristorante milanese. Dopo settimane in cui si sono rincorsi rumors che parlavano di una crisi nera e di una presunta separazione, la coppia più social è stata avvistata in atteggiamenti tutt’altro che freddi e distaccati.

La cena romantica dei Ferragnez

A documentare con alcuni scatti la cena romantica che i Ferragnez si sono concessi nella serata di ieri, 23 febbraio, è stato il giornalista Alberto Dandolo.

Nelle foto postate sul suo profilo Instagram, si nota la coppia in total look nero che sorride serenamente concedendosi una cena tête-à-tête.

La crisi post Sanremo 2023, qualora ci fosse stata veramente, sembra essere superata, ma Chiara Ferragni e Fedez potrebbero aver deciso ugualmente di non mostrarsi più insieme sui social per motivi diversi da una presunta separazione.

La scelta di cambiare la “comunicazione familiare” potrebbe dipendere da motivi professionali o, semplicemente, dal bisogno di allontanare da loro la morbosa attenzione mediatica che ne è scaturita dal successo sanremese.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG