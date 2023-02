Torna a far parlare Gemma Galgani a Uomini e Donne. Questa volta tutta “colpa” di un massaggio che un Cavaliere le ha fatto in studio…

Era da un po’ che non si parlava di lei. O meglio, che non si generavano eccessive polemiche attorno alla sua figura. Parliamo di Gemma Galgani che nella puntata odierna di Uomini e Donne (trono over) è stata protagonista insieme al Cavaliere Silvio, suo corteggiatore, di un particolare massaggio ai piedi che ha generato non poche reazioni.

Gemma Galgani, il massaggio ai piedi a Uomini e Donne

Maria de Filippi

Sin da subito il signor Silvio ha deciso di andare dritto al punto e ha spiegato di voler conquistare Gemma Galgani. L’uomo è sceso per la dama e ha deciso di corteggiare solo lei tra tutte le donne del parterre di Uomini e Donne.

Il cavaliere ha spiegato dal principio che per lui la sfera intima è molto importante e, nel corso dell’ultima puntata andata in onda, ha tenuto a raccontare alcuni dettagli curiosi dell’ultimo incontro con la dama torinese.

Oltre alle dichiarazioni, i due signori hanno fatto vedere in quale situazione si sono ritrovati a cena in ristorante. L’uomo stava facendo un massaggio ai piedi a Gemma quando sarebbe arrivata una cameriera alla quale pare abbiano spiegato la situazione per “non essere giudicati male”.

Il tutto, come detto, è stato riprodotto in studio generando grandi reazioni dei presenti. Forti, pure i commenti arrivati sul web dove nei commenti ad un post della trasmissione, i telespettatori si sono davvero arrabbiati con la donna.

In tanti hanno scritto commenti brutti verso Gemma: “Ma come ti sei ridotta”, “Ti mancava solo il massaggio ai piedi”. “Lui non ti vuole, vuole solo farsi vedere”.

Insomma, il rapporto trai due, sebbene sembra stia andando in una buona direzione, proprio non piace al pubblico.

Di seguito anche il post Instagram dove è possibile vedere quanto accaduto in studio e, allo stesso tempo, i tantissimi commenti contro la “scenetta”:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG