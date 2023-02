Il cantante di Amici Aaron colto da un momento di sconforto si è lasciato andare ad uno sfogo molto emotivo con la vocal coach.

Nel corso del daytime odierno di Amici di Maria De Filippi, spazio anche alla forte emotività di Aaron che ha deciso di aprirsi con la sua vocal coach. Il giovane cantante ha aperto il suo cuore parlando dei diversi sentimenti che prova ora ma in generale del suo carattere.

Amici, lo sfogo di Aaron

Maria De Filippi

Parlando, come detto, con la vocal coach di Amici, il giovane cantante ha spiegato: “Non mi sento voluto bene. Forse è una fissa mia, ce l’ho sempre avuta un po’. Vorrei ricevere amore probabilmente”, ha spiegato Aaron. “Vorrei darlo e riceverlo”.

“Se mi sento solo? Mah. Forse non solo, non mi sento voluto bene. E penso sempre brutto. I miei compagni cosa hanno capito di me? Poco o niente. Forse quelli che più parlano con me. Piccolo, forse, ha capito la cosa più importante. Ha capito quanto, alla fine, io sia buono”.

Le parole del ragazzo si spostano poi sul rapporto col padre: “Io qui dentro ho tanta paura. Sono qui per mio padre perché non gli dico mai quanto gli voglio bene e mi dà fastidio anche quando me lo dice lui. Lo so che non riuscirò mai ad essere come lui che mi ha dato tante certezze. Gli vorrei dire che non sono bravo a fare le battaglie […]. La gente dice canta che ti passa. Ma non passa un ca**o”.

Di seguito il post Instagram del programma:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG