Dopo la morte della moglie di Lino Banfi, anche Papa Francesco ha voluto mandare al noto attore un pensiero molto toccante con una lettera.

Nelle scorse ore Lino Banfi ha perso la sua amata moglie Lucia. L’annuncio della morte della donna è stato data dalla figlia Rosanna. Una triste notizia per tutto il mondo dello spettacolo che si è raccolto attorno all’amato attore. In queste ore, a far sentire la propria vicinanza all’uomo e alla famiglia, anche Papa Francesco che ha deciso di mandar loro una lettera molto profonda.

Papa Francesco: la lettera a Lino Banfi

Papa Francesco

A riportare la foto della lettera di Papa Francesco a Lino Banfi è Adnkronos: “Caro fratello, nell’apprendere la notizia della scomparsa di Lucia, porgo a te e alla tua famiglia le mie condoglianze, assicurando la preghiera di suffragio per la sua anima”.

“La fede in Cristo nostra Speranza ti sostenga nel vivere questo momento di dolore. I nonni sanno essere forti anche nella sofferenza e tu sei il nonno di una Nazione intera”, ha scritto con particolare riferimento alla nota serie ‘Medico in famiglia’ dove Banfi vestiva i panni di nonno Libero.

E ancora: “Raccogli l’eredità di fede e di bontà di tua moglie Lucia continuando a testimoniare la bellezza del vincolo di amore che vi ha tenuti uniti, la bellezza incomparabile della famiglia. Ti esprimo il mio affetto e invocando la protezione sella Santa Vergine di cuore benedico te e quanti piangono la scomparsa di Lucia. Fraternamente Francesco”.

Di seguito, invece, il post Instagram della figlia Rosanna che aveva annunciato la triste scomparsa della madre:

Riproduzione riservata © 2023 - DG