Dal GF Vip al Carnevale come “maschera”. Oriana Marzoli ha conquistato tutti, persino una bambina che si è travestita da lei…

Da quando è entrata nella Casa del GF Vip, Oriana Marzoli ha fatto decisamente parlare. Prima un mezzo flirt con Antonino, poi quello attuale con Daniele. In mezzo, tante, tantissime discussioni un po’ con tutti. Eppure, la modella pare aver conquistato tanti telespettatori, anche i più piccoli. La conferma? Arriva dal Carnevale dove una bimba si è travestita proprio come la venezuelana…

Oriana Marzoli diventa “maschera” di Carnevale

Oriana Marzoli

Se in queste ore l’abbiamo vista sfogarsi per alcune parole dette dal conduttore Signorini nei suoi confronti – “Io di solito sono molto forte e non amo fare la vittima, ma non sono fatta di pietra […] Mi mettono allo stesso livello, mi dicono che sono un’ubriacona! Anche sentire Orietta dire che tiro fuori il peggio di Luca e che sono una volgare” -, Oriana Marzoli diventerà senza dubbio di ben altro umore quando qualcuno le farà vedere come abbia conquistato l’affetto del pubblico, anche dei più piccoli.

Come riportato da The Pipol Tv, infatti, la modella ha ottenuto un bel “riconoscimento” da una bambina (e non sarebbe l’unica) che per Carnevale si è travestita proprio da lei.

Nelle immagini condivise su Instagram, infatti, si vede come questa giovane ragazzina abbia scelto proprio la Marzoli come modello per la sua “maschera” di Carnevale con tanto di cartellone affianco che la ritrae.

Insomma, nonostante qualche alto e basso e diversi eccessi, il carattere diretto e spontaneo della venezuelana ha conquistato molte persone.

A questo punto sarebbe interessante sapere nel dettaglio anche cosa abbia spinto davvero la giovane fan a travestirsi come la donna.

Di seguito anche il post Instagram di The Pipol Tv dove è possibile vedere la foto del travestimento della giovane bimba in onore della modella ora concorrente del GF VIP:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG