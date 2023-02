Sui social non sono sfuggite alcune frasi di Elettra Lamborghini che potrebbero essere rivolte a sua sorella Ginevra…

Clima teso nonostante si fosse parlato, in precedenza, di una possibile pace ritrovata. Stiamo parlando del rapporto tra Elettra Lamborghini e sua sorella Ginevra. Alcune parole social della moglie di Afrojack sembrano far pensare ad una frecciata bella e buona verso l’ex gieffina che in queste ore aveva esposto alcune problematiche avute con tanto di minacce ricevute.

Elettra Lamborghini: frecciata a Ginevra?

ELETTRA LAMBORGHINI

Nelle scorse ore Ginevra Lamborghini aveva raccontato di aver ricevuto minacce di morte: “Ragazzi devo interrompere un attimo la mia fantastica esperienza alla Fashion Week per dire una cosa molto importante. A seguito di alcune dichiarazioni che ho rilasciato a Casa Chi su alcuni giocatori all’interno della Casa, sui quali ho dato un mio parere opinabile […] Sto ricevendo minacce di morte e offese di ogni tipo”.

A tal proposito sembrano essere arrivate alcune frecciate da sua sorella Elettra che, evidentemente, ha sentito lo sfogo dell’ex gieffina: “Karma is a bicc”, ha scritto su Twitter. “La (emoticon della cacca) che dai/fai torna indietro”.

Ovviamente Elettra non ha dato alcuna spiegazione in merito alle sue parole, né chiarito a chi si riferisse, ma sotto i commenti moltissimi utenti hanno fatto capire di essere convinti che il riferimento sia appunto alla sorella e alle dinamiche che l’hanno coinvolta al GF Vip.

Di seguito il post Twitter della donna:

KARMA IS A BICC 😘🤭🐍. la 💩 che dai/fai torna indietro… 🤫 — Elettra Lamborghini (@ElettraLambo) February 22, 2023

