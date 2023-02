L’ex concorrente del GF Vip Cristina Quaranta ha avuto da ridire su Nikita Pelizon e alcune parole dette dalla ragazza verso il fratello morto.

Un’edizione ricca di polemiche e di discussioni quella del GF Vip. Le situazioni bollenti non smettono neppure tra chi è ora fuori la Casa e chi, invece, ancora è presente. In questo caso le protagoniste sono Cristina Quaranta e Nikita Pelizon con la prima che ha accusato pesantemente la seconda.

Cristina Quaranta contro Nikita Pelizon: le parole

Cristina Quaranta

Come già accaduto in passato, Cristina Quaranta ha avuto da ridire contro Nikita. In questo caso l’ex Velina di Striscia la Notizia ha commentato un post della pagina Instagram The Pipol TV scagliandosi contro la ex coinquilina per via di alcune parole dette a proposito del fratello morto.

La donna ex gieffina ha voluto dire la sua in merito ad alcune parole proprio della Pelizon sul Covid. Frasi del passato ma che sono tornate a galla e hanno fatto discutere.

Il riferimento è ad un video che la donna aveva girato nel quale metteva in dubbio l’esistenza della pandemia che ormai tre anni fa ha cambiato il mondo.

“È la stessa che mi ha detto che mio fratello è morto di tumore al cervello perché non aveva un angelo a proteggerlo mentre invece la mamma di Luca Salatino per la stessa malattia si era salvata!”, ha commentato la Quaranta. “Da lì il mio sfogo in diretta che mi è costata l’eliminazione!”.

Già in precedenza, quando entrambe le donne erano all’interno del reality, tra le due c’erano state scintille con Cristina che aveva definito Nikita la più falsa del programma oltre che costruita e impostata.

Di seguito il post Instagram di The Pipol TV che riporta appunta il commento dell’ex gieffina contro l’ex coinquilina ancora presente al reality:

