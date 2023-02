Dopo aver portato Alba al Festival di Sanremo 2023, Ultimo ha spiegato quale sarà il suo futuro rapporto con la kermesse musicale.

Il suo rapporto con il Festival di Sanremo è stato decisamente controverso tra polemiche e frecciate. E anche per questo Ultimo ha preso una decisione per il futuro. Ad annunciarla è stata lo stesso cantante, protagonista dell’ultima kermesse musicale con il suo brano ‘Alba‘.

Ultimo, la scelta su Sanremo per il futuro

Ultimo

Rispondendo ad un Q&A con i fan su Instagram, Ultimo ha spiegato quale decisione abbia preso su Sanremo in ottica futura.

Infatti, a chi gli ha chiesto se sarebbe tornato nelle prossime edizioni del Festival della canzone italiana, l’artista romano ha risposto: “Se tornerò a Sanremo o se con Alba ho chiuso? L’ho detto anche nelle interviste prima del Festival. Volevo chiudere un cerchio con Alba, l’ho fatto e quindi credo di non tornarci più”.

Poi, sulla scelta di portare ‘Alba’ a Sanremo piuttosto che altre canzoni: “So che nel disco ci sono canzoni più ‘dirette’ che su quel palco sarebbero arrivate più facilmente, ma Alba è una canzone diversa, che non ha la protesa di entrare nel cuore di un pubblico più distratto. Alba ha bisogno di tempo e va ascoltata senza fretta. Come ho detto in alcune interviste, volevo tornare a Sanremo per chiudere un cerchio artistico, e se lo avessi fatto con un’altra canzone non avrebbe avuto senso. Ho sempre dato precedenza a quello che sento e non a quello che funziona”.

Insomma, la decisione del cantante sembra presa.

Di seguito invece un recente post Instagram con una versione originale di Alba:

