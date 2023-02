Brutto episodio ai danni di Giulia De Lellis che è stato vittima di insulti per il suo recente outfit indossato alla Milano Fashion Week.

I social, si sa, possono essere un’arma a doppio taglio, specie le persone molto in vista. In questo caso vittima di aspri e offensivi commenti è stata Giulia De Lellis che ha mostrato ai seguaci Instagram il look usato alla Milano Fashion Week. Un outfit che ha generato molti pareri negativi a causa di un paio di pantaloni che, per alcuni utenti, non erano adatti alla sua altezza.

Giulia De Lellis: l’outfit, le critiche e la risposta

Giulia De Lellis

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, come detto, è stata presa di mira da un utente social che in alcuni messaggi di Instagram le ha scritto: “Sei alta un c***o e mezzo. Ma dove vai con questo pantalone?”. Parole che la ragazza ha ripubblicato con tanto di risposta.

Il tema altezza è sempre “delicato” per tutte le donne e le persone in generale, ma Giulia in questo caso la donna ha risposto in modo molto elegante nonostante i toni delle parole ricevute non lo fossero.

“Sono anni che cerco di far capire ai miei haters che non mi tocca l’argomento ‘Altezza’ ma.. fallisco ogni volta. Ci riprovo: non mi è mai importato di essere 1.65, diversamente alta quindi. Non credo che l’altezza possa limitare le persone in nessun modo! Me la vivo così bene ma così bene, che spesso mi vesto da gigante senza rendermene conto”.

Infine, con tanta ironia, la De Lellis ha aggiunto: “Io mi sento alta dentro”.

Di seguito anche il post Instagram nel quale si vede l’outfit in questione:

