Body shaming ai danni di Katia Follesa. Presa di mira per il suo fisico sui social la donna ha saputo rispondere in modo decisamente stiloso.

Nel corso dello show di Canale 5 di Michelle Hunziker è stata protagonista anche Katia Follesa. La comica e conduttrice ha incantato con la sua bravura e con la solita ironia ma non tutti hanno apprezzato. Qualche utente social si è spinto decisamente oltre con messaggi di body shaming nei suoi confronti. Lei, senza tirarsi, indietro, ha risposto in modo epico!

Katia Follesa insultata per il fisico risponde agli haters

Katia Follesa

Come detto, Katia Follesa è salita sul palco di ‘Michelle Impossibile & Friends’ strappando applausi e intrattenendo il pubblico in studio e in tv con il suo solito fare ironico.

Peccato che a qualcuno non sia piaciuta, specie a livello di outfit e look. Infatti, la donna ha mostrato alcuni commenti ricevuti da un utente, presumibilmente una donna, che le ha scritto di tutto in merito al suo fisico e alla scelta di mostrare le “cosce”.

“Ma perché con le cosce di fuori? Non hai belle gambe, perdona la franchezza”, ha scritto tale ‘elisuccia’. Dal canto suo, la Follesa ha risposto: “Pensa che volevo mostrare il culo ma avevo paura che coprisse tutto lo schermo”.

Evidentemente non contenta della risposta, l’utente social ha continuato a fare commenti antipatici: “Meno male che non lo hai fatto, nel rispetto di chi avrebbe voluto vedere uno spettacolo sobrio”, con l’aggiunta di una emoticon di un cuore rosso che va a sottolineare la presa in giro.

Katia ha risposto: “Che dolce che sei” con la scritta “risate”…

Di seguito anche un recente post Instagram della comica e presentatrice:

