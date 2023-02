Dopo essere uscito dal GF Vip, Attilio Romita ha avuto modo di fare un bilancio della sua esperienza e non solo.

Attilio Romita ne ha per tutti i concorrenti del GF Vip. Dopo essere uscito dal reality, il giornalista ha parlato a Casa Chi e ha fatto le sue “pagelle” con top e flop analizzando anche le persone con cui si è trovato meglio all’interno dell’abitazione più spiata d’Italia.

Attilio Romita e il GF Vip: top e flop

Attilio Romita

Tra i concorrenti “promossi” da Attilio Romita ci sono Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro a cui si è aggiunto anche Luca Onestini: “Abbiamo fatto insieme l’isolamento per il Covid e per 12 giorni ci parlavamo da stanza a stanza. Ci siamo raccontati praticamente tutto e io lo trovo fuori dalla Casa un ragazzo moralmente pulito, buono, sa essere amico come i giovani non sanno più esserlo”, ha spiegato il giornalista. “Dentro la Casa diventa Onestini e tutto quello che comporta la vita di un reality che lui conosce molto bene. Onestini del Covid è un mio amico, una persona a cui voglio bene”.

Non mancano però i flop con alcune critiche: “Donnamaria, il peggiore di tutti. Giaele, la cui falsità va oltre ogni limite che posso concepire. Micol, non mi piace perché era entrata con umiltà e da quando è diventata la fidanzata del grande capo, il capo banda, ha perso la testa e adesso di sente la Regina Elisabetta”.

Un passaggio poi anche su Antonella Fiordelisi alla quale si era avvicinato in quanto fidanzata con Edoardo: “Mi sono inizialmente avvicinato solo a lei perché era fidanzata, è fidanzata ancora con Edoardo e quindi mi sono permesso di diventare più amico di Antonella sapendo che non c’era nessun rischio di apparire troppo vicino a una donna”.

Di seguito anche i post Instagram di Chi con tutta l’intervista al giornalista ed ex gieffino:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG