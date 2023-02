Mentre in tv andava in onda la reunion tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, Tomaso Trussardi ha “reagito” e si è mostrato sui social…

Nella serata di Canale 5 è andato in onda lo show di Michelle Hunziker al quale ha preso parte anche l’ex marito Eros Ramazzotti. Una reunion che ha generato grande attenzione da parte dei telespettatori ma non, evidentemente, da parte del più recente ex della svizzera Tomaso Trussardi. L’imprenditore, infatti, si è mostrato sui social “impegnato” in altre questioni.

Tomaso Trussardi, la reazione alla reunion Hunziker-Ramazzotti

Tomaso Trussardi

Come detto, mentre in televisione andava in scena la reunion, solo di lavoro, tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Tomaso Trussardi, padre delle sue due figlie Sole e Celeste, non si è mostrato troppo interessato allo show della svizzera. Anzi.

Proprio mentre andava in onda il programma, l’imprenditore si è fatto vedere attraverso alcune stories Instagram impegnato in altro e anche protagonista di una curiosa gag.

In una storia, infatti, Tomaso si è mostrato a cena nel noto ristorante di Antonino Cannavacciuolo che, tra le altre cose, gli ha dato una delle sue pacche fortissime sul petto.

In altri contenuti, l’imprenditore ha fatto vedere immagini di piatti buonissimi dello chef. Insomma, mentre tantissimi telespettatori erano incuriositi dalla bella Michelle e da Eros, lui proprio è parso disinteressato e, chissà, magari anche un pizzico infastidito.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’imprenditore:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG