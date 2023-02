Svelato il nome del primo figlio di Aurora Ramazzotti? Sul tema, però, ancora nessuna conferma da parte della futura mamma.

Protagonista insieme alla madre Michelle Hunziker nel corso dello show tv ‘Michelle Impossibile & Friends’, Aurora Ramazzotti si è mostrata col super pancione in attesa di dare alla luce il suo primo figlio. Nel corso della serata c’è stato anche un tenerissimo momento vissuto con papà Eros che è stato protagonista di recente di un’intervista a Oggi. Proprio da questa sarebbe arrivato uno spoiler sul nome del suo nipotino…

Aurora Ramazzotti, svelato il nome del figlio?

Aurora Ramazzotti

Come detto, nel corso dell’intervista rilasciata da Eros a Oggi si è parlato anche della figlia Aurora Ramazzotti e del fatto che presto lo renderà nonno.

Proprio sul nascituro, il cantante ha raccontato: “Tra un mese Aurora mi renderà nonno. È un maschietto ma non so ancora che nome gli daranno”. E ancora: “Le scelte dei figli sono sacre. Se fosse stato scelto Eros come nome? Sarei stato felice. Ma adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote”.

Ma proprio in mezzo alle risposta del cantante, ecco che si può leggere uno spoiler a tutti gli effetti. Infatti, l’intervistato si è concesso una parentesi con scritto “(pare sarà chiamato Nicolò, ndr)”.

Una rivelazione in piena regola che, se confermata, potrebbe non far troppo felici la futura mamma e il futuro papà Goffredo Cerza.

Di seguito anche un recente post Instagram della giovane showgirl con papà Eros, futuro nonno:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG