Troppe situazioni al limite nell’ultima edizione del Festival di Sanremo. L’Agcom potrebbe intervenire con l’apertura di un’istruttoria.

L’Agcom sta valutando l’apertura di un’istruttoria per la pubblicità occulta a Instagram durante le cinque prime serate del Festival di Sanremo 2023. Dopo svariati rumors, il Corriere della Sera ha fatto sapere che nelle intenzioni dell’Autorità per le Comunicazioni, ci sarebbe la volontà di intervenire anche a seguito degli altri fatti avvenuti nell’ultima kermess, ovvero i comportamenti tenuti dai cantanti Fedez e Rosa Chemical, così come dalla distruzione delle rose sul palco dell’Ariston da parte di Blanco.

Sanremo 2023: l’Agcom vuole intervenire

Chiara Ferragni Amadeus Gianni Morandi

La violazione delle norme a difesa dei minori, con riferimento ai comportamenti di Fedez e Rosa Chemical, Blanco che ha distrutto la scenografia sul palco e la pubblicità occulta a Instagram (gruppo Meta), con tanto di profilo aperto in diretta da Chiara Ferragni ad Amadeus sono i temi scottanti che verranno esaminati dall’Agcom. Infatti, come detto, l’Autorità per le Comunicazioni sta pensando di intervenire per l’apertura di più istruttorie nei confronti della Rai sui casi verificatisi nell’ultima edizione della kermesse.

Sul tema si era espresso anche Massimiliano Capitaino, uno dei commissari Agcom, ai microfoni di Fanpage.it: “Se c’è un accordo tra Instagram e Chiara Ferragni è stato violato il patto tra azienda pubblica e utente. Di fatto è stata un’autopromozione che invitava gli spettatori a seguire dei profili”. E ancora. “I rischi? Da regolamento Agcom possiamo applicare sanzioni 10.329 euro a 258.228 euro”.

Staremo a vedere se ci saranno interventi e conseguenze.

Di seguito anche un post Instagram di Amadeus in diretta dall’ultimo Festival:

