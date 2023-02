L’attrice Jane Alexander si racconta e confessa di aver vissuto un lungo periodo di dipendenza dall’alcool.

Attrice di serie tv e soap opera, Jane Alexander è stata una delle protagoniste del Grande Fratello Vip 2018, ma quell’esperienza l’ha rovinata dal punto di vista lavorativo. Come raccontato da lei stessa in una vecchia intervista, dopo il reality show è stata ferma per ben due anni perché nessuno la cercava come attrice. Eppure, questa non è stata l’unica difficoltà che la Alexander ha superato negli ultimi tempi.

Jane Alexander e la dipendenza dall’alcool

Ospite di Mia Ceran per una intervista nella trasmissione Nei tuoi panni, Jane Alexander ha confessato di aver a lungo sofferto di una forte dipendenza dall’alcool.

“Io sono stata una binge drinker, non riuscivo a smettere di bere alcolici – ha raccontato lei – . Sapevo che l’unico modo per smettere sarebbe stato quello di andare dagli alcolisti anonimi. Quando ci sono arrivata, è stata una bella botta”.

Per compiere un passo del genere, la Alexander si è armata di tanto coraggio e del sostegno del compagno. “Ci vuole tanto coraggio. Il 14 giugno ho festeggiato tre anni senza bere – ha detto orgogliosa – . Non nego che ogni tanto mi venga la tentazione, specialmente ai pranzi con amici. Mi ha aiutato molto il mio fidanzato, che per un anno intero non ha bevuto niente”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG