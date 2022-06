Ha ricevuto l’aiuto giusto e adesso Jane Alexander può festeggiare tre anni senza alcol. Il messaggio dell’attrice sui social.

Ne aveva parlato in passato quando aveva sottolineato di soffrire di binge drinking. Adesso Jane Alexander, nota attrice, racconta di essere uscita dal tunnel che la portava ad abusare, nel giro di poco tempo, di una ingente quantità di alcol appunto. La donna, su Instagram, ha raccontato il traguardo raggiunto con fatica e dopo l’aiuto di persone specializzate.

Jane Alexander e i problemi con l’alcol

bloody mary cocktail drink

“Oggi festeggio. Sono tre anni che non bevo. Niente più bottiglie per me”, ha scritto nel suo messaggio Jane Alexander. “Non un bicchiere, non un goccio, nulla. Non bevo perché ho capito di avere un problema e ho chiesto aiuto. In realtà io di avere un problema lo sapevo da anni, ci è voluto solo un po’ per fare la cosa giusta. E la cosa giusta era smettere. Non diminuire. Non bere di meno. Non fermarmi per un po’. Smettere”.

E ancora: “Io bevo acqua. Spesso acqua gassata se sono fuori. E se proprio mi sento in vena di qualcosa di più allegro mi concedo una tonica. Con cannuccia, ghiaccio e limone. Non bevo e ne vado fiera. Perché sono forte e anche se ci è voluto un anno per poter uscire di nuovo, e se magari non amo ancora gli aperitivi, questi tre anni sono stati una rinascita anche the best is yet to come! Happy birthday to me. Che mi festeggio perché me lo merito”.

Parole di vittoria per la donna che solamente nel 2018 aveva dichiarato nel corso del Grande Fratello: “Non bevevo sempre, ma quando iniziavo a bere non riuscivo più a fermarmi. Mi capitava di bere e non ricordare ciò che avevo fatto, ho capito che era un problema”.

Di seguito il post Instagram della donna:

