Dopo aver partecipato a Uomini e Donne in passato, una storica ex corteggiatrice prova la via del concorso di bellezza Miss Mondo.

Era stata protagonista a Uomini e Donne come corteggiatrice e poi era anche stata scelta dal tronista per iniziare la love story fuori dal programma. Le cose, però, poi non sono andate come ci si attendeva con la coppia che si è separata dopo pochi mesi. Parliamo di Massimiliano Mollicone e di Vanessa Poto. Proprio la ragazza, in questi giorni, sta provando una nuova avventura. Quella del concorso di bellezza di Miss Mondo.

Uomini e Donne: ex corteggiatrice a Miss Mondo

fonte foto: https://www.facebook.com/uominiedonne/

L’ex protagonista di Uomini e Donne aveva parlato così della relazione finita col tronista: “La delusione è tanta ed attualmente credo che potrete facilmente comprendere che non ho troppa voglia di affrontare l’argomento. Sto cercando di distrarmi e spero che potrete capirmi. Vi ringrazio tutti per l’affetto che mi state dimostrando”.

E per superare quel momento era giusto trovare qualche distrazione. Una di queste, per la giovanne e bella Vanessa Poto è proprio uno dei concorsi di bellezza più noti: Miss Mondo. La ragazza, infatti, oltre a dedicarsi all’attività di influencer sta partecipando alle selezioni italiane per l’evento. La finale del più importante concorso di bellezza si terrà il prossimo 18 luglio e lei sembra voler tentare la via del successo. Sui social si è mostrata in diverse foto e stories intenta a curarsi in ogni dettaglio. “Numero 7”, ha scritto la donna in un suo recente messaggio su Instagram. Vedremo se riuscirà ad arrivare all’appuntamento finale. La bellezza, di certo, non le manca…

Di seguito il post Instagram di Vanessa Spoto:

