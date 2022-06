Nelle scorse ore i rumors di un presunto litigio tra loro: Blanco e Mahmood spiegano la loro verità con alcuni messaggio social.

Tensione, nervi tesi e feeling sparito. I rumors sui presunti rapporti non idilliaci tra Blanco e Mahmood avevano invaso le cronache di gossip e musica. Adesso, a dire tutta la verità sono stati i diretti interessati che, a modo loro, hanno spiegato la situazione.

Blanco e Mahmood: la verità sul loro rapporto

Come detto, qualche giorno fa si era diffusa la voce di un clima non troppo sereno tra Blanco e Mahmood. In modo particolare si raccontava di un episodio che avrebbe confermato la tensione tra i due artisti. Nello specifico tutto sarebbe accaduto al Radio Zeta Future Hits Live, giovedì scorso, quando i cantanti sarebbero stati avvistati a ‘distanza di sicurezza’ nell’area hospitality.

I rumors di un rapporto di amicizia “spezzato” o comunque rovinato erano poi diventati sempre più insistenti anche sui social. Ed è proprio da qui che arriva ora la risposta dei due.

In modo particolare è Blanco, nelle sue stories Instagram, a pubblicare una chat con Mahmood dove si parla appunto della loro presunta “rottura”. Prendendo spunto da qualche titolo di siti online, i due, per gioco, si sono insultati e hanno scherzato su quanto scritto sul loro conto. La chat termina poi con un saluto con due foto dei due artisti in spiaggia, anche se separati.

Insomma, a giudicare da questi messaggi, tra i due non sembrano esserci problemi…

Di seguito un post su Twitter dell’account Trash Italiano che ha messo insieme la storia Instagram sotto forma di clip video:

Mahmood e Blanco smentiscono su Instagram gli articoli che parlavano di una presunta crisi tra i due. pic.twitter.com/RJBMRhhS78 — Trash Italiano (@trash_italiano) June 16, 2022

