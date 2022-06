La showgirl Elisabetta Gregoraci racconta il suo stile di vita e come sia difficile, al momento, trovare un uomo che possa starle accanto.

Un figlio con cui ha un bellissimo rapporto e un feeling mai perso con l’ex marito Flavio Briatore. Eppure, all’orizzonte, per Elisabetta Gregoraci non sembrano esserci nuovi amori. Lo ha raccontato lei stessa a Grazia ammettendo di non trovare l’uomo giusto, forse, anche a causa del suo carattere forte e del suo spirito e di godersi quindi la famiglia.

Elisabetta Gregoraci: famiglia, amore e tanto altro

Elisabetta Gregoraci

“Gli uomini si spaventano un po’. Sarà perché sono una donna indipendente, sono una molto tosta e bene organizzata”, ha voluto spiegare fin da subito Elisabetta Gregoraci facendo riferimento al fatto di essere single.

“Abito nel Principato di Monaco da anni, perché la mia famiglia vive lì, ma viaggio spesso per lavoro, dall’Italia all’Inghilterra e alla Spagna. Sono una trottola, ma adoro questa vita frenetica, non potrei mai stare a casa a preparare feste, seduta sul divano, con una coppa di champagne in mano. Aggiungiamo poi che ho un figlio quasi adolescente e un ex marito famoso e alcuni si lasciano intimorire. Eppure mi piacerebbe tanto far conoscere la mia anima, al di là del mio aspetto”, ha proseguito.

La Gregoraci ha poi aggiunto sul suo carattere: “Tendo sempre a vedere il bello anche negli altri, mi hanno cresciuta così. A volte si è rivelato un problema, infatti i tradimenti più dolorosi li ho avuti dalle amiche”.

Poi sul suo unico figlio Nathan di 12 anni: “Lui è come me. Ma non voglio metterlo in guardia e dirgli: ‘Stai attento, qualcuno si avvicinerà a te solo per il tuo nome’, perché voglio che viva sereno”.

Di seguito un recente post Instagram della donna con alcuni momenti della giornata:

Riproduzione riservata © 2022 - DG