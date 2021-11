La showgirl si ritaglia un momento di relax e di gioia insieme ai suoi familiari più cari e posta foto speciali.

Dopo gli impegni lavorativi e la vacanza a Dubai con il figlio Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci vuole passare dei momenti speciali con i suoi familiari più cari. Ecco quindi che sul suo profilo Instagram compaiono delle foto che raccontano il suo affetto soprattutto verso il figlio, la sorella e il padre.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

È al padre che infatti sono dedicate le prime due immagini sul post: vediamo Elisabetta Gregoraci seduta in braccio a lui e immersa nel suo profondo abbraccio, prima in foto e poi in video. La showgirl ci sembra molto affezionata a lui e in effetti tra i due c’è tantissima somiglianza.

La terza foto invece è di gruppo: ci sono nuovamente il papà, Elisabetta, sua sorella Marzia e il figlio Nathan Falco. In didascalia leggiamo: “Papà, famiglia e amore”. I likes e i commenti sulla foto sono tantissimi, ma non possiamo fare a meno di non notare quello di Giada de Blanck, che scrive commossa: “Non sai a volte cosa darei per avere il mio papà e tu mi capisci con mamma e sai quanto bisogna coccolarseli ogni istante perché sono preziosi“.

Non pensate che queste foto siano dolcissime? Qui potete vederle