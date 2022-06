Il giornalista televisivo Francesco Giorgino sembra aver dato l’addio all’edizione serale del Tg1: il retroscena su quanto sta accadendo.

L’edizione serale del Tg1 di mercoledì 15 giugno potrebbe essere stata l’ultima per il noto giornalista televisivo Francesco Giorgino. In tanti, infatti, si sono accorti che in chiusura del telegiornale, l’uomo ha usato una formula leggermente diversa per lasciare gli spettatori e ha accompagnato le sue parole anche da una certa commozione e un cenno con la mano. Si vocifera che per lui possa essere stato un vero e proprio addio…

Francesco Giorgino e l’addio al Tg1: cosa c’è dietro

Telecomando e televisione

I telespettatori più attenti si sono subito resi conto che qualcosa non andasse nel verso giusto nel saluto di Francesco Giorgino in chiusura del Tg1 delle 20 di ieri. Il giornalista, oltre alla solita formula, ha accompagnato il tutto con una mano alzata quasi a volersi avvicinare al suo pubblico e lanciare un messaggio su quello che potrà essere il suo futuro.

Infatti, come riportato anche dal Corriere della Sera, il direttore del Tg1 avrebbe deciso di rimuovere dalla conduzione del telegiornale delle ore 20, proprio Giorgino e le sue due colleghe Emma D’Aquino e Laura Chimenti. Il motivo? I tre giornalisti avrebbero respinto, a fine maggio, la richiesta della direzione di rendersi disponibili a “presidiare a turno la rassegna stampa delle 6.30 del mattino”.

Questo sarebbe stato solo l’ultimo grado di una situazione molto tesa da tempo e che, questa volta secondo Il Giornale d’Italia, avrebbe ora portato alla ricollocazione nell’edizione del Tg1 delle 13.30 sia la D’Aquino che la Chimenti, e alla rimossione definitiva di Giorgino.

A questo punto non resta che attendere delle comunicazioni ufficiali da parte della Rai e del diretto interessato. Intanto di seguito riportiamo il saluto del giornalista pubblicato su Twitter da un utente:

Lo strano saluto di Francesco Giorgino al #Tg1 (edizione delle 20 di mercoledì 15 giugno) pic.twitter.com/MTVkrFUsDE — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) June 15, 2022

